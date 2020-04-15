Москва, , 00:13 — REGNUM Международный валютный фонд считает, что внутренний валовой продукт Российской Федерации упадет в 2020 году на 5,5%. Об этом сказано в новом докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Напомним, что еще в начале 2020 года никто и не предполагал, что новый коронавирус, зарегистрированный в Китае, приведет к самому масштабному экономическому кризису со времен окончания Второй мировой войны. Тогда, по прогнозу МВФ, ВВП России должен был вырасти в 2020 году на 1,9%.

Но пандемия коронавирусной инфекции практически обрушила мировую экономику.

Теперь, по прогнозу МВФ, мировая экономика в 2020 году сократится на 3%, а экономика России — на 5,5% ВВП.

Прогноз МВФ по инфляции в России в 2020 году — 3,1%. Показатель безработицы — 4,9%.