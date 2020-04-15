Тобольск, Тюменская область, , 00:07 — REGNUM Власти Тюменской области потратят свыше 29 млн рублей на видеонаблюдение в Тобольске по программе «Безопасный город». Тендер на оказание услуг по передаче видеоизображений с камер в Центр обработки данных правительства региона выиграл «Ростелеком», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Заказчиком выступил департамент информатизации Тюменской области. Предлагалась максимальная сумма контракта в 29,1 млн рублей. Ровно такую же цену предложил единственный участник тендера «Ростелеком».

В Тобольске, согласно госзакупке, к декабрю 2022 года обеспечат круглосуточным видеонаблюдением парки, скверы, площади и перекрёстки на автодорогах. Из 169 систем видеонаблюдения 35 будут распознавать лица.

Город Тобольск основан в 1587 году. На протяжении нескольких веков являлся административным центром Сибири. Является туристическим центром Тюменской области благодаря уникальному Тобольскому кремлю и другим памятникам архитектуры. Тобольск ежегодно посещают более 200 тыс. туристов из России и за рубежа. Численность населения — 102 тыс. человек.