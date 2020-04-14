Нью-Йорк, США, , 23:43 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит прибавили 2−4% за день торгов 14 апреля благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о планах по открытию городов после эпидемии.

К концу сессии индекс Dow Jones вырос на 560,43 пункта (2,40%), до 23 951,20 пункта. Минимальным значением индекса стали 23 683,44 пункта, максимальным — 24 040,58 пункта.

S&P 500 вырос на 84,12 пункта (3,05%), до 2845,75 пункта, диапазон торгов S&P — от 2721,17 до 2782,46 пункта. Nasdaq вырос на 323,32 пункта (3,95%), до 8515,74 пункта, диапазон индекса составил 8338,08 — 8531,11 пункта.

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