Тюмень, , 00:01 — REGNUM Предприятия Тюменской области с начала пандемии коронавируса стали реализовать свою продукцию напрямую потребителям, минуя стационарные точки торговли. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

К примеру, за две недели режима самоизоляции в Тюмени количество заказов в интернет-магазине производителя молочной продукции «Золотые луга» выросло в несколько раз. Доставка «молочки» работает без выходных, увеличен штат курьеров.

Интернет-магазины открыли кондитерская фабрика «Квартет», агрофирма «Русич», ООО «Бизон», доставляющее мясо прямо с фермы, а также комбинат мясных полуфабрикатов «Мясная сказка». В преддверии светлого праздника Пасхи прямые заказы принимает интернет-магазин Пышминской птицефабрики.

Осваивают интернет-торговлю и садовые центры. В питомнике «Плодовое» теперь можно получить саженцы или через курьера, или через бесконтактную передачу на пункте выдачи.