Детройт, США, 14 апреля 2020, 23:24 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors совместно с Ventec Life Systems запустил массовое производство аппаратов ИВЛ, 14 апреля сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению GM, первая партия медицинского оборудования по заказу правительства США будет поставлена уже в апреля.
Ранее министерство здравоохранения США заключило с GM контракт на производство 30 000 аппаратов ИВЛ к концу августа на сумму $489,4 млн.
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