Павлоград, Украина, , 23:11 — REGNUM Угледобывающее объединение «Павлоградуголь» остановило свою работу, заявил 14 апреля на брифинге гендиректор материнской компании «ДТЭК» Максим Тимченко.

«С 20 апреля объединение выходит в простой», — сообщил он.

Причиной такого шага стала ситуация, сложившаяся в энергетике Украины, рассказал Тимченко. Он отметил, что поступления всей компании «ДТЭК» в апреле 2020 года ожидаются на уровне 1,6 млрд гривен, в то время как расходы, обеспечивающие работу «Павлоградугля» составят 2,9 млрд, из них расходы на зарплату составляют 800 млн гривен.

Всего на шахтах объединения работает 22 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине назревает энергетический кризис. В частности, на Украине рухнул спрос на уголь, поскольку склады всех тепловых электростанций переполнены углём.

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