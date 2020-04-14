Москва, , 22:49 — REGNUM Правительство РФ готовит новый антикризисный план и может представить его уже 16 апреля. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на три источника, участвовавшие в подготовке плана.

Отмечается, что на реализацию плана правительство может выделить почти 520 млрд рублей из госбюджета и отдельно 430 млрд рублей — на госгарантии.

Два источника издания отметили, что план предусматривает меры по поддержке крупного бизнеса и системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса и работу с институтами развития.

Помимо этого, в план планируется включить субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям и предоставление 50-процентной госгарантии для компаний, которые сохранят сотрудников. Помимо этого, поддержат сферы строительства и авиаперевозок, автомобильную и лёгкую промышленность, а также поддержат программу импортозамещения в промышленной сфере.