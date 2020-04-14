Москва, , 22:39 — REGNUM Экономисты из Центра стратегических разработок (ЦСР) считают, что российскому бизнесу для выживания в условиях жесточайшего экономического кризиса потребуется еще 2,1 трлн рублей или 1,9% ВВП государственной поддержки. Об этом сказано в докладе ЦСР «Бизнес-климат. Результаты еженедельного мониторинга деловой среды в России».

Напомним, что президент России Владимир Путин на днях заявил, что в стране нужно предпринять новые дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов.

Накануне, 13 апреля. глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что власти разрабатывают дополнительные меры поддержки при участии бизнес-сообщества.

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что объем пакета государственной помощи бизнесу составит 1 трлн рублей.

В докладе ЦСР отмечается, что правительство уже зарезервировало 1,4 трлн рублей на борьбу с кризисом. Это 1,25% ВВП. Однако в основном речь идет об отсрочках по уплате налогов, кредитных платежей и арендных платежей. По сути основная долгосрочная мера поддержки — это снижение страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего предпринимательства.

Однако в ЦСР выяснили, что бизнес требует куда большего объема поддержки. В частности, бизнес хочет полной отмены налогов, платежей по аренде и ЖКХ, финансовой и правовой помощи, льготных кредитов, субсидий на выплату зарплат.

Эти меры поддержки потребуют дополнительно 2,1 трлн рублей или 1,9% ВВП.