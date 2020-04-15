Тегеран, , 08:26 — REGNUM 14 апреля Международный валютный фонд (МВФ) сделал прогноз, что в 2020 году в Иране будет наблюдаться улучшение показателя экономического роста и уровня инфляции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем последнем докладе World Economic Outlook Международный валютный фонд (МВФ) объявил: «Хотя показатель экономического роста Ирана в настоящий момент отрицателен, ожидается, что экономика будет переживать рост в 2020 году».

Согласно докладу МВФ, экономический рост Ирана достигнет отметки — 6 процентов в 2020 году, а уровень инфляции будет составлять 34,2 процента, что продемонстрирует значительное снижение по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, уровень безработицы в Иране достигнет рекордного уровня в 16,3 процента в 2020 году.

По мнению МВФ, улучшение экономических показателей Ирана произойдёт при условии, что беспрецедентная рецессия и экономический спад обрушатся на мир одновременно со вспышкой коронавируса и приостановкой экономической деятельности.

В своем предыдущем докладе об Иране на 2019 год МВФ спрогнозировал экономический рост на уровне — 9,45 процентов.