Москва, , 23:15 — REGNUM Ключевым аспектом выхода России из кризиса станет позиция правительства РФ относительно программы масштабного строительства и модернизации инфраструктуры. Об этом 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Главным остаётся готовность или неготовность правительства применить масштабную посткризисную программу в виде развертывания по России строительного процесса: строительства жилья, модернизацию инфраструктуры, создания сети высокоскоростных железных дорог. Плюс мероприятия по переработке сырья. Сфера услуг, мелкая торговля будут в довольно угнетенном состоянии и выходить из кризиса будут только если получат импульс от всей экономики. Пока этого не произошло, наибольший негативный эффект будет в Москве», — сказал Колташов.

По словам экономиста, самым главным в условиях 2020 года для России будет ограничение роста безработицы. Очень важно, чтобы безработица не вышла из-под контроля и не оказалась огромной.

«И в этом смысле было бы хорошо, если бы государство не только обеспечивало беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, но и создавало рабочие места в системе здравоохранения, образования», — заявил Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России спрогнозировали почти двукратный рост бедности