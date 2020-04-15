Тегеран, , 08:33 — REGNUM Люксембургский суд объявил, что заблокированные активы Ирана еще не были освобождены, а для их разморозки необходимо окончательное решение Верховного Суда. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 апреля.

Судебный орган подтвердил заявление иранских властей о возражении судебных органов страны на передачу 1,6 миллиарда долларов заблокированных иранских активов семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года в США.

Согласно заявлению, заблокированные активы Ирана еще не были освобождены, так как для этого необходимо окончательное решение Верховного Суда Люксембурга.

Заблокированные в Люксембурге активы являются частью активов Центрального банка Ирана (ЦБИ), которые были приобретены в форме облигаций. Ранее глава Центробанка Абдолназер Хеммати уже объявил о снятии ареста с активов ЦБИ на сумму 1,6 миллиарда долларов.

По его словам, активы будут использованы для приобретения товаров первой необходимости, медикаментов, медицинского оборудования и удовлетворения основных потребностей страны.