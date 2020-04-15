Тегеран, , 08:36 — REGNUM Экспорт иранской стали увеличился на 42 процента за 11 месяцев прошлого иранского календарного года (закончился 19 марта. 2020) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 апреля.

Экспорт за прошедший иранский год составил около 6,3 млн тонн в весовом выражении, что свидетельствует о значительном увеличении показателя по сравнению с предыдущими годами, говорится в отчете Steel Iran report. Кроме того, за указанный период экспорт металлопродукции вырос на 25 процентов.

Несмотря на увеличение экспорта, импорт стали в прошлом иранском году (3000 тонн) сократился на 89 процентов по сравнению с показателем предыдущего года (28 000 тонн).

Иран является крупнейшим производителем стали в регионе. Страна входит в десятку мировых производителей стали. Ожидается, что страна достигнет седьмого места в ближайшие пять лет.