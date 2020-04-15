Тегеран, , 08:48 — REGNUM По словам директора таможенной службы иранской провинции Йезд, за прошедший иранский календарный год (закончившийся 19 марта 2020 года) из провинции было экспортировано около 2,9 миллиона тонн товаров на сумму 1,1 миллиард долларов США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 апреля.

Выступая 14 апреля перед журналистами агентства IRNA, Мохаммад-Хосейн Салмани отметил, что эта цифра демонстрирует 37-процентный рост в весовом и 85-процентный рост в стоимостном выражении по сравнению с показателями предыдущего года.

Он также сообщил, что в прошлом году в провинцию было ввезено около 103 000 тонн товаров на сумму 220 млн. долларов. Салмани подчеркнул, что импорт демонстрирует 75-процентный рост в весовом и 25-процентный рост в стоимостном выражении по сравнению с показателями предыдущего года.

Йезд является четвёртой по значимости промышленной провинцией Исламской Республики Иран (ИРИ). Она занимает второе место по запасам полезных ископаемых в стране и занимает восьмое место среди других провинций по экспорту в зарубежные страны.