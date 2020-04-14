Париж, , 20:16 — REGNUM Министерство финансов Франции планирует в очередной раз увеличить антикризисный пакет помощи экономике, 14 апреля сообщает агентство Reuters.

По информации из источников агентства, антикризисный пакет будет увеличен до €110 млрд. Ранее уже произошло его увеличение с примерно €50 млрд до €110 млрд.

Во Франции ранее был продлен общенациональный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции, которая уже унесла жизни около 15 тыс. граждан страны.

Читайте также: В Малайзии зафиксировали ещё пять смертей от COVID-19