Рига, , 20:13 — REGNUM В Риге опубликовали топ-4 самых крупных сделок с недвижимостью за 2019 год. Соответствующий список обнародовали 14 апреля журналисты газеты Dienas Bizness.

По данным журналистов, на первое место вышла сделка по продаже земельного участка площадью 1932,1 м2 и здания по адресу Кришьяна Волдемара 21. Сумма сделки составила 24,43 млн евро.

На втором месте в списке сделка по продаже земли площадью 895 м2 и здания на улице Калькю 15 в Старой Риге. Покупателю пришлось заплатить за недвижимость с участком 23,5 млн евро.

На третьем — продажа земли 1467 м2 и здания по адресу Бривибас бульвар 21 за 21,4 млн евро. На четвёртом, продажа земли 646 квадратных метров и здания снова в старой Риге по адресу Калькю 12 за 14,1 млн евро.