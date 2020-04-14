Бишкек, , 20:08 — REGNUM Врачам, работающим в очагах заражения коронавирусом на юге Киргизии, до сих пор не выплатили обещанные им правительством доплаты. Об этом заявил депутат Жанар Акаев на заседании профильных парламентских комитетов, передают киргизстанские СМИ.

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Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов заверил парламентариев, что деньги будут зачислены на банковские карты медицинских работников уже в ближайшие дни.

По его словам, для выплаты поощрений 828 сотрудникам 43 лечебных учреждений республики уже перечислено 6,6 млн сомов (6,2 млн рублей).

«Эти деньги поступят после уточнения персональных данных и лицевых счетов медработников», — пообещал глава минздрава Киргизии.

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