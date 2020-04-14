Екатеринбург, , 20:03 — REGNUM Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов провел очередное заседание рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения Свердловской области, оценке влияния распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на деятельность организаций области, а также выработке мер по стабилизации и обеспечению развития региональной экономики.

Открывая заседание Алексей Орлов напомнил уже о принятых мерах по поддержке нормальной работы организаций региона в трудный экономический период.

«Уже принят ряд областных законов, предусматривающих установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и установление пониженной ставки 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Указом губернатора в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Березовском, Красноуральске, Верхней Салде, Полевском, Богдановиче и Нижнем Тагиле в ряде сфер разрешена работа предприятий торговли. Также перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности», — сообщил Алексей Орлов.

В рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Свердловской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции министерство экономики и территориального развития Свердловской области готовит проведение мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций региона.

«На федеральном уровне ведется работа по организации мониторинга предприятий, включенных в федеральный перечень. Подготовлены федеральные методические рекомендации по проведению тестирования. Необходимо провести аналогичную работу для системообразующих организаций Свердловской области. Это позволит увидеть все риски и оперативно реализовать индивидуальные меры поддержки, которые потребуются таким предприятиям», — говорит министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов.

Разработанное тестирование даст прогноз изменения макроэкономических факторов, оказывающих влияние на деятельность компании и отрасли в целом. В результате для каждой из системообразующих организаций будет сделан вывод о потенциальных проблемах и присвоена категория риска в зависимости от возможности организации исполнять свои финансовые обязательства.

Мониторинг включает 35 основных производственных показателей, в том числе показатели дебиторской и кредиторской задолженности, а также динамику численности работников и заработной платы в организации.

Денис Мамонтов подчеркнул, что при этом главное — не увеличивать нагрузку работодателей по числу и объему отчетности.

Напомним, что в Свердловской области сформирован и утвержден губернатором региональный перечень системообразующих организаций. В него вошли 144 организации, которые оказывают существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. В свою очередь Минэкономразвития России подготовило перечень системообразующих организаций российской экономики. В него вошли 646 организаций, в том числе 20 организаций Свердловской области из регионального перечня.