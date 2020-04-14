Рига, , 19:59 — REGNUM В первом квартале текущего года Рижский порт обработал всего 6,36 млн тонн грузов, что на 23,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом 14 апреля пишет Tvnet.lv.

По данным журналистов, сыпучих грузов через порт перевалено 3,781 тонна, падение составило 28,3%. Генеральных грузов — 1,839 тонн, это на 12,9% меньше. Кроме того, в сегменте наливных грузов падение составило 23,5%, перевалено 739,5 тыс тонн.

Отмечается, что в связи с падением объёмов перевалки угля — всего 1,029 млн тонн, что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее, в Риге на первое место вышли контейнерные перевозки — 1,169 млн тонн, объём которых упал не столь драматично, всего на 6%. Перевалка нефтепродуктов снизилась на 24,2% до 727,3 тыс тонн.

Напомним, падение объёмов перевалки грузов в Риге продолжается второй год подряд, в 2019 году, когда в Рижском порту было обработано 32,762 млн тонн, оно составило 10,1% по сравнению с 2018 г.