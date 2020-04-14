Ташкент, , 19:42 — REGNUM Национальная валюта Узбекистана — сум — резко девальвировалась по отношению к доллару и другим мировым валютам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Несколькими днями ранее один доллар стоил 9500 сумов, сегодня некоторые коммерческие банки предлагают за доллар более 10 000 сумов.

Причиной этого являются кризисные явления экономики в связи с пандемиемй коронавируса, а также то, что в последнее время граждане страны начали массово покупать иностранную валюту.

На сегодня число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 59 и составляет 1113 человек.