Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM В Петербурге сети ресторанов «Теремок» и «Буше» просят признать их малым и средним бизнесом, чтобы они могли претендовать на льготы в связи с убытками из-за коронавируса и не закрылись. Топ-менеджеры сетей заявили о снижении оборота на 90% («Теремок») и 75% («Буше») из-за ограничительных «карантинных» мер.

Так, по словам совладельца «Теремка» Виталия Свидовского, в марте недополученная выручка составила 150 млн рублей, на вынос работает только половина заведений, доставка тоже не помогает. Коммерческий директор «Буше» Роман Певзнер также сообщил, что убытки его сети составляют миллионы рублей, утверждает АБН.

Без мер поддержки обе сети, где трудятся по 5 тыс. человек, могут закрыться, утверждают бизнесмены. Об этом они заявляют в письмах на имя губернатора Петербурга Александра Беглова и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает издание «Фонтанка».

Виталий Свидовский заявил, что пытался найти на рынке общественного питания компании, которые, как и «Теремок», подпадают под категорию крупного бизнеса, отчего их не считают «пострадавшими» на фоне коронавируса, но обнаружил в такой же ситуации только «Буше».

"Оказалось, что только две компании не раздробили свой бизнес на различное количество ИП, у которых нет каких-то аутсорсинговых схем по оплате труда сотрудников», — цитирует Свидовского «Деловой Петербург».

Певзнер также отмечает, что компаниям «было бы проще», если бы у них «было не два юридических лица, в которых консолидированы все наши бизнесы, а, например, 60», и тогда они претендовали бы под 60 разными юридическими лицами на поддержку как средний и малый бизнес.

«Теремок» закрыл 80% своих киосков и 50% заведений своей сети. Половина заведений «Буше» сейчас работает как магазины, вторая половина закрыта, как и кафе в Москве и проект Chou do. Часть сотрудников удалось пристроить в сервисы доставки или продовольственные магазины на время.

Формально обе компании не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, что кажется им несправедливым.

«Крупный бизнес крупному бизнесу рознь. Сравнивать нас с «Газпромом», или РЖД, или «Юнилевер» странно», — цитирует Певзнера «Фонтака». Сейчас «Буше» ведет переговоры с арендодателями, в трети случаев, вероятно, придется закрывать заведения, так как договориться удается не со всеми.

В своих обращениях «Буше» и «Теремок» просят приравнять их к малому и среднему бизнесу, а также помощи от властей с обслуживанием кредитов, при переговорах с арендодателями, прямых субсидий на выплату заработной платы сотрудникам и отсрочки с выплатой НДС и ЕСН.

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