Киев, , 19:14 — REGNUM Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-февраль составил 422,7 млн долларов, сообщила 14 апреля украинская государственная служба статистики.

Ведомство утверждает, что нынешний показатель — вдвое ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что экспорт товаров с Украины составил 8,1 млрд долларов (вырос на 2,1%), импорт составил 8,53 млрд долларов (сократился на 3%). Соответственно, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95.

Ведомство подчеркивает, что крупнейшим торговым партнером Украины по итогам двух месяцев 2020 года является Китай, причем объем экспорта товаров в эту страну вырос более чем втрое — до 760 млн долл. Объем импорта из Китая на Украину увеличился на 1,4%, до 1,338 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, внешнеторговый баланс Украины за 2019 г. сведен с дефицитом в 3,633 млрд долларов.

За 2019 год объем торгового оборота Украины и Китая составил рекордные 11,8 млрд долларов. Стороны заявили, что через 5 лет торговый оборот между странами достигнет 20 млрд долларов в год.