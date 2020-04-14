Душанбе, , 19:13 — REGNUM Европейский Союз пообещал оказать правительству Таджикистана финансовую помощь в размере 48 млн евро для «удовлетворения насущных потребностей и смягчения последствий пандемии», сообщилапресс-служба министерства иностранных дел Таджикистана.

Об этом решении сообщила объявлено глава представительства ЕС в Таджикистане Мэрилин Джозефсонна встрече с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Стороны также обсудили вопросы предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Таджикистане. Помимо этого, на повестке были вопросы развития многостороннего сотрудничества Таджикистана и Европейского Союза.

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