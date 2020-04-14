Париж, , 19:06 — REGNUM Готовность приостановить долговые обязательства ряда малообеспеченных стран для облегчения им борьбы с эпидемией коронавируса выразили крупные международные кредиторы. Об этом 14 апреля сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, готовность приостановить обслуживание долгов было получено от участников Парижского клуба (неофициальная межправительственная организация стран-кредиторов) и Группы двадцати (G20), в том числе Китая.

Долговые обязательства будут приостановлены на общую сумму 20 млрд долларов. В частности, Франция готова предоставить отсрочку по долгам на сумму в €1 млрд. Общмй размер задолженностей малообеспеченных стран составляет 32 млрд долларов. В настоящее время проводятся переговоры об отсрочке выплат по оставшимся $12 млрд долга, большая часть из них приходится на Всемирный банк.

Подсчитано, что такая мера позволит поддержать 76 стран, из них 40 находятся на территории Африки южнее Сахары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирного банка, странам Африки к югу от Сахары потребуется около 100 млрд долларов США, чтобы противостоять воздействию пандемии коронавируса.

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