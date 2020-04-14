Москва, , 19:02 — REGNUM В ходе онлайн-конференции на прошлой неделе первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов заявил, что пандемия не сказалась на проведении посевной. По данным Минсельхоза, посевная на сегодняшний день идет в 33 регионах, ежедневно их количество увеличивается.

«Ситуация штатная. Темпы посевной насыщеннее, с опережающими темпами в 2 раза идем по объемам посевов по сравнению с прошлым годом», — отметил Джамбулат Хатуов.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, несколько лет лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям остается группа «ФосАгро». По сообщению компании, объявленная ВОЗ пандемия коронавирусной инфекции не помешала сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» увеличить в первом квартале 2020 года поставки удобрений на внутренний рынок в полтора раза — до 1,2 млн тонн.

Поставки удобрений производства ФосАгро увеличились на 50% — до 916,7 тыс. тонн, объем реализации сетью продукции других российских производителей вырос на 36%.

«Для надежного обеспечения аграриев минеральными удобрениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции мы реализуем комплекс мер по предотвращению заболеваний на наших предприятиях, городах присутствия и в региональных центрах дистрибуции, где налажена практика бесконтактной отгрузки удобрений клиентам», — заверил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.

По словам Гурьева, в первом квартале российский рынок продемонстрировал рекордный рост: аграриям страны было поставлено почти на 40% больше минеральных удобрений, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост закупок под весенне-полевые работы, которые в этом году и начались раньше, и идут гораздо динамичнее, объясняются бурным ростом сельхозпроизводства и впечатляющими итогами растениеводства в прошлом году, — считает генеральный директор ФосАгро. — Это результат продуманной государственной политики в сфере АПК и поддержки со стороны производителей удобрений».

По словам Гурьева, в условиях пандемии ФосАгро продолжила развивать электронные коммуникации с потребителями: в режим промышленной эксплуатации была переведена онлайн торговая платформа, через которую были заключены первые контракты со средними и малыми сельхозпредприятиями в регионах. Выросли объемы электронных биржевых торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ: на наиболее востребованные марки фосфорсодержащих и NPK-удобрений ФосАгро пришлось более 60% объема всех биржевых торгов в I квартале 2020 года.

«В этом году потребители стремились извлечь максимум из удачной ценовой ситуации на рынке, — объясняет Андрей Гурьев. — Если раньше первый квартал преимущественно был сезоном азотных удобрений, то в этом году многие клиенты «ФосАгро-Регион» закупали фосфорные и NPK-удобрения и под весенний, и под осенний сев. В этой связи мы на 50% увеличили поставки на внутренний рынок широкого спектра фосфорсодержащих марок, включая жидкие комплексные удобрения, по которым отмечалось удвоение продаж».

По словам генерального директора сети «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, в регионах, где у сети есть собственная логистическая инфраструктура, ситуация стабильная: подавляющее большинство контрактов в этих регионах заключались в октябре-феврале, задолго до объявления карантина. Продукция в центры дистрибуции региональные компании «ФосАгро-Регион» завезена заранее и доставляется в поля согласно графику полевых работ каждого региона.

Читайте ранее в этом сюжете: ФосАгро поможет организовать «дистанционку» для школьников