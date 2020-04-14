Тюмень, , 19:01 — REGNUM В Тюменской области возобновили работу более трёх тысяч предприятий. Более 170 тысяч тюменцев вышли на работу, заявил на брифинге заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

Он отметил, что на территории Тюменской области режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции продлён до 30 апреля. Однако ряду предприятий всё же разрешена деятельность при соблюдении санитарных требований.

«Обязателен масочный режим, наличие дезинфицирующих средств, контроль температуры сотрудников — всё, что указано в чек-листе, который получили все работодатели», — пояснил Андрей Пантелеев.

Напомним, на 14 апреля в регионе насчитывается 67 инфицированных коронавирусом, из них 10 человек выздоровели, один скончался.