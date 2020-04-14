Рига, , 18:57 — REGNUM Число безработных в Латвии в апреле выросло на 5510 человек. Об этом пишет во вторник, 14 апреля, портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, представители ряда компаний, работающих в различных сферах, уже сообщили о массовых увольнениях.

Отмечается, что одновременно в Агентстве государственной занятости (NVA) Латвии снижается также число вакансий. Ранее сообщалось о 26 971 вакансии, а сегодня количество вакансий составляет 17 941.

Напомним, в конце марта уровень безработицы в Латвии составлял 6,8%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.