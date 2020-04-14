Нью-Йорк, США, , 18:54 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 3%. Об этом говорится в обнародованном 13 апреля новом обзоре фонда World Economic Outlook.

В 2021 году, по оценке фонда, рост мировой экономики возобновится и составит 5,8%.

Такой прогноз заложен в базовом сценарии МВФ, согласно которому пандемия коронавируса завершится во второй половине текущего года, и страны постепенно начнут отказываться от мер по её сдерживанию, в связи с чем можно будет ожидать постепенной нормализации экономической активности.

Согласно оценке фонда, ВВП США в текущем году сократится на 5,9%, а в следующем году вырастет на 4,7%. Для стран еврозоны прогнозируется падение ВВП на 7,5% в 2020 году и рост на 4,7% в 2021 году.

Спада экономики Китая в текущем году, несмотря на глобальный кризис, не произойдет, считают эксперты МВФ. В 2020 году ожидается рост ВВП страны на 1,2%, в 2021 году — на 9,2%.

Напомним, ВВП России, согласно прогнозу МВФ, по итогам года сократится на 5,5%, а в следующем году вырастет на 1,9%.

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