Москва, , 23:21 — REGNUM По итогам 2020 года ВВП России может сократиться в пределах 10%. Об этом 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Американскую экономику оценивают в падении на 30% ВВП за год. Думаю, с российской экономикой по ВВП мы увидим падение в зоне 10%. Что касается сокращения производства, то его уровень будет значительным — будет доходить до 15%, в некоторых случаях до 20%. Удар по сфере услуг будет еще более существенным», — сказал экономист.

Однако с какого-то момента на российскую экономику положительное влияние начнет оказывать ослабление доллара и других резервных валют. Это приведёт к повышению цен на нефть и продовольствие, что будет работать на поддержку российской экономики. К тому же перезагрузка китайской экономики может помочь России в выходе из кризиса, считает экономист.