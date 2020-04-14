Вашингтон, , 18:17 — REGNUM В текущем месяце ожидается резкое сокращение добычи нефти в Соединенных Штатах, 14 апреля сообщает Управление энергетической информации правительства США (EIA).

Согласно отчету EIA, в апреле в США ожидается крупное уменьшение объемов добычи сланцевой нефти из-за снижения цен на нефть.

EIA ожидает, что в текущем месяце добыча в Соединенных Штатах может сократиться на 200 тысяч баррелей в сутки.

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