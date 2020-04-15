Москва, , 00:00 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Предлагается освободить от уплаты НДФЛ сумму дохода гражданина в объеме двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Принятие закона, отмечают авторы, «будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц».

С 1 января 2020 года МРОТ установлен в размере 12 130 рублей в месяц. Если закон найдет поддержку у большинства парламентариев, граждане, получающие зарплату менее 24 260 рублей, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.

Напомним, что НДФЛ в России составляет 13%.

Вместе с тем предлагаемый депутатами подход частично предусматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков.

«Точную сумму денежных средств, которая потребуется для компенсации выпадающих доходов, в настоящее время определить невозможно, так как отсутствуют точные данные о количестве граждан, чья заработная плата финансируется из федерального бюджета и бюджетов регионального и местного уровней, чей размер не превышает двух МРОТ. Более того, не всем регионам потребуется компенсация выпадающих доходов от НДФЛ из федерального бюджета», — отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов.