Грозный, , 18:05 — REGNUM В Чечне в связи с неблагоприятными погодными условиями возникла угроза гибели посевов и цветущих косточковых деревьев. В республике введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава правительства Муслим Хучиев.

По его словам, 7 и 8 апреля в ряде районов наблюдались заморозки в воздухе и на почве. После этих явлений возникла угроза гибели растений.

«Принято решение ввести режим ЧС из-за угроз потери урожая», — написал премьер-министр на своей странице в Instagram.

Он поручил минсельхозу ЧР провести мониторинг состояния посевных площадей во всех районах и определить размер ущерба с целью совершения страховых выплат сельхозпроизводителям. Минфин обязали профинансировать закупку семян для населения.