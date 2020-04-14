Рига, , 18:05 — REGNUM Правительство Латвии поддержало инициативу министерства сельского хозяйства страны о выделении 45,5 млн евро из статьи бюджета «Непредвиденные расходы» на обеспечение беспрерывности производства и сохранении рабочих мест в сельском хозяйстве, секторе производства продовольствия, рыбном и лесном хозяйствах. Об этом, как пишет портал LSM, сказал 14 апреля министр сельского хозяйства страны Каспар Герхард.

«Уже сегодня мы видим падение экспорта во многих отраслях сельского хозяйства. Экспорт свежих яиц упал на 30%, варёных на 20%, закупочные цены на свежее молоко снизились на 15%», — сказал Герхард.

Министр сельского хозяйства Латвии добавил, что сельское хозяйство страны является экспортно ориентированной отраслью, поэтому доступность внешних рынков имеет для него критическое значение.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.