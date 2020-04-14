Вашингтон, , 17:51 — REGNUM По прогнозам транснациональной Goldman Sachs Group, экономика развитых стран во втором квартале 2020 года сократится примерно на 35% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это в четыре раза больше предыдущего антирекорда, который был зафиксирован в самый разгар мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом сегодня, 14 апреля, пишет агентство Bloomberg.

На данный момент, разразившийся из-за пандемии коронавирусной инфекции экономический кризис уже оценивается как сильнейший с момента окончания Второй мировой войны. Миллионы людей сидя дома на самоизоляции, ряд производств не функционирует. Идет глобальное сокращение спроса по множествам категория товаров.

Насколько быстро экономика стран первого мира восстановится после такого сильного падения, до сих пор является открытым вопросом. Никто на данный момент не знает, как быстро люди вернуться к работу.

Эксперты надеются, что пик эпидемии в мировом масштабе уже близко.