Казань, , 17:53 — REGNUM В Татарии создадут первый антикризисный центр досудебного урегулирования хозяйственных споров и обяжут госорганы принимать участие в этом процессе. Об этом договорились на онлайн-встрече уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов с главой Татарии Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Титов предложил незамедлительно разработать полный цифровой доступ к судебной системе: от проверки личности с применением электронной цифровой подписи до удаленного участия в судебном процессе.

В онлайн-встрече принимали участие представители регионального бизнес-сообщества. Участники поставили перед федеральным бизнес-омбудсменом и главой республики несколько конкретных вопросов. Они касались возможности снижения платы в системе «Платон» и иных мер поддержки транспортным компаниям; упрощения правил мобильной торговли; предоставления каникул по уплате федеральных налогов и снижения НДС для гостиниц; разрешения работы автосервисов при условии усиления правил безопасности; включения торговых центров в список наиболее пострадавших отраслей; экспериментального режима работы парикмахерских с дистанционным видеоконтролем соблюдения противоэпидемических правил.

Глава Татарии одобрил и поручил внедрить большую часть предложений. Бизнес-омбудсмен добавил требования о четкой аргументации предложений и настойчивости при донесении их в адрес правительства.

Титов напомнил предпринимателям о направленном Владимиру Путину перечне предложений. Например, об инициативе разрешить всем отраслям уплату налогов в 1 квартале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, малое и среднее предпринимательство становится тем сектором, который больше всего нуждается в помощи. Однако, как указывают экономисты, механизмы их поддержки, в отличие от механизмов поддержки крупных предприятий и реального сектора, «не знакомы российскому правительству, не разработаны и организационно плохо обеспечены».

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