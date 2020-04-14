Магнитогорск, Челябинская область, , 17:25 — REGNUM ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», одно из крупнейших российских металлургических предприятий, 14 апреля объявило операционные результаты за 1 квартал 2020 года. Согласно результатам, группе ММК удалось увеличить консолидированные продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) на 1% по сравнению с 4 кварталом 2019 года.

Отгрузка HVA-продукции в 1 квартале 2020 года составила почти половину — 47,7% — от общего объема консолидированных продаж, или 1 308 тыс. тонн в количественном исчислении. Компания объясняет рост реализации продукции с высокой добавленной стоимостью повышенным спросом на плоский прокат с покрытием на протяжении квартала.

В частности, благодаря увеличению производительности оборудования, на 9,1% (с 211 до 231 тыс. тонн) вырос квартальный объем продаж толстолистового стана 5000 ММК. Среди других категорий HVA-продукции ММК, продемонстрировавших рост продаж квартал к кварталу — оцинкованный прокат (на 2,2%, до 311 тыс. тонн) и гнутый профиль (на 11,9%, до 44 тыс. тонн). Особенно резко выросли продажи белой жести — на 39,1%, до 42 тыс. тонн. В ПАО «ММК» рост спроса на эту продукцию связывают с повышенным спросом со стороны пищевой промышленности на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Увеличение объемов производства и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью — одна из стратегических целей ПАО «ММК». «Мы шли к этому осознанно, реализовали большую инвестиционную программу, ввели новое оборудование, новые агрегаты… На отрезке трех ближайших лет прирост доли продукции с высокой добавленной стоимостью будет происходить за счет повышения эффективности, увеличения производительности уже действующего оборудования», — говорил генеральный директор ММК Павел Шиляев в июле 2019 года. По его мнению, довести долю HVA-продукции в общем объеме продаж до 50% — вполне реальная перспектива для ММК.