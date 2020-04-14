Киев, 14 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Половина украинских компаний, опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), поддерживает ослабление карантинных мер в стране. Об этом сказано в пресс-релизе ЕБА, опубликованном 14 апреля на сайте организации.
При этом 23% опрошенных считают, что карантинные ограничения следует пока оставить в полном объёме.
83% опрошенных компаний продолжают работать удалённо, 20% сократили заработную плату, 15% отправили персонал в оплачиваемый отпуск, а 4% были вынуждены сократить работников.
По состоянию на 7 апреля 70% опрошенных компаний утратили до половины доходов, 18% потеряли 50−75% доходов, а 2% рассматривают вариант закрытия.
Опрос проводился с 31 марта по 7 апреля 2020 года. В нём приняли участие 122 компании-члена ЕБА.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ресурса Opendatabot в связи с карантином 29% украинских компаний приостановили работу, а 6% полностью закрылись. Малый и средний бизнес потеряли 25−50% доходов и 10−25% работников.
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