Тюмень, 14 апреля 2020, 17:20 — REGNUM В Тюменской области в связи с пандемией коронавируса завод «ЗапСибНефтехим» увеличил выпуск марок полипропилена, которые используются для медицинских нужд и упаковки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Полипропилен производства «Запсибнефтехима» используется при изготовлении нетканых медицинских масок, блистров для лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов.
На предприятии отмечают, что в новых условиях стабильность работы «Запсибнефтехима» является весомым вкладом в общую борьбу с коронавирусом. Для этого здесь введены серьёзные меры защиты здоровья сотрудников, чтобы максимально уберечь их от риска заражения коронавирусной инфекцией, обеспечивая бесперебойную работу производства.