Тюмень, , 17:20 — REGNUM В Тюменской области в связи с пандемией коронавируса завод «ЗапСибНефтехим» увеличил выпуск марок полипропилена, которые используются для медицинских нужд и упаковки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Полипропилен производства «Запсибнефтехима» используется при изготовлении нетканых медицинских масок, блистров для лекарств, медицинского оборудования и расходных материалов.

«Мы тесно взаимодействуем с блоком продаж, подстраивая производство под потребности рынка, чтобы обеспечивать наших клиентов той продукцией, которая им в настоящий момент нужна», — отмечает начальник производства полипропилена Алексей Бурмистров.

На предприятии отмечают, что в новых условиях стабильность работы «Запсибнефтехима» является весомым вкладом в общую борьбу с коронавирусом. Для этого здесь введены серьёзные меры защиты здоровья сотрудников, чтобы максимально уберечь их от риска заражения коронавирусной инфекцией, обеспечивая бесперебойную работу производства.