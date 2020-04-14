Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Пандемия коронавируса запустила мировой экономический кризис, который затронет все отрасли, за исключением «цифровой экономики». Только она в эпоху кризиса сможет получить серьезное развитие. Об этом в ответ на вопросы ИА REGNUM заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ, первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ Юрий Гузов.

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— Очевидно, что эпидемия будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России. Насколько снизится российский ВВП в 2020 году?

— Оценки разные, от 0% до 15−20%. В реальности, если экономика стоит 1/12 года, реальные потери возникают от простоя, потом запуска и возможные промежуточные простои.

— Какие отрасли и уровни экономии России пострадают от борьбы с коронавирусом прежде всего? Что будет со средним и мелким предпринимательством?

— Начался мировой экономический кризис. Будут затронуты все отрасли, за исключением «цифровой экономики». Ради нее вызревал этот кризис, и он должен дать ей серьезное развитие.

Что касается малого бизнеса, у него наступил период «менопаузы». Торговый малый бизнес должен умереть. В системе услуг он возобновится после карантина. Особо сложная проблема с производственным малым бизнесом, он должен быть встроен в цепочку добавочной стоимости. Здесь надо менять культуру производства. Это сложный процесс, но его надо начинать, и лучше —с цифровизации: цифровых двойников, роботизации, цифровой фабрики, цифрового дома, цифрового города и т. д.

— Какие главные социальные последствия борьбы с эпидемией прогнозируются в России?

— Главное социальное явление — вторжение математики и физики в биологию и превращение ее в настоящую науку, а также развитие техники генной инженерии. Моделирование в генной области создает риски и угрозы существованию человечества. Это более мощные риски, чем от ядерного оружия и экологии, все работы по генной инженерии надо поставить под международный контроль.

Пандемия — это только первый звонок. Генная инженерия может создать «новую жизнь» или «эффективное биологическое оружие». Наша цивилизация ей может оказаться не нужна.

Что касается медицины, то она сейчас серьезно отстает от развития биологии. В мире медик — это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Наши руководители, похоже, только сейчас это начинают понимать.

— Что надо делать уже сейчас, чтобы избежать тяжелых социально-экономических последствий для России?

— Карантин, так как нет вакцин и лекарств.