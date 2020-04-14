Нью-Йорк, США, , 17:17 — REGNUM Фондовый рынок США начал сессию и продолжает торги 14 апреля в «зеленой зоне», основные индексы Уолл-стрит поднялись на 2,5 — 3%.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 593,05 пункта (2,54%), до 23 983,82 пункта, индекс S&P 500 вырос на 73,67 пункта (2,67%), до 2835,30 пункта, индекс Nasdaq вырос на 250,87 пункта (3,06%), до 8443,29 пункта.

Оптимизм рынка связан с квартальными отчетами ряда крупных компаний, таких как JPMorgan Chase и Johnson & Johnson — инвесторы ожидали, что дела компаний в кризис идут хуже, чем оказалось.

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