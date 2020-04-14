Москва, , 17:15 — REGNUM Из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничительных мер уровень безработицы в России может достигнуть 32%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«По китайскому опыту мы видим, что недостаточная поддержка малого и среднего бизнеса на раннем этапе привела к тому, что основные экономические индикаторы находятся на уровне 85−90% от докризисных отметок, то есть МСП не смогли выйти из кризиса. Российская власть пробует решить кризис через адресную поддержку крупных и системно значимых отраслей, но это приведет лишь к монополизации рынка, сокращению конкуренции и всплеску безработицы, а за ней и преступности», — сказал Манкевич.

По словам главы РАСПП, из принимаемых правительством РФ шагов следует вывод, что власти надеются на разрешение ситуации с коронавирусом в течение 1,5 месяцев. Однако по оценке ряда экспертов только пик заболеваемости в России придётся на начало мая. Из этого следует, что к концу месяца болезнь будет полностью ликвидирована РФ.

Скорее всего трудности, связанные с распространением коронавируса, затянутся до середины лета, и к этому моменту прогнозируется до 32% безработных, считает Манкевич. Однако это самый оптимистичный сценарий, ведь повторный случай COVID-19 уже нашёлся среди заболевших. К тому же новую вспышку заболевания прогнозируют уже осенью этого года, поэтому реальный карантинный период спрогнозировать крайне трудно.

«Доходы населения беспрерывно падали с 2014 по 2017 год, а в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%). В 2018 году уровень бедности составлял 12,6%, на конец 2019 год уровень бедности снизился до 12,3%. Президент Путин в начале 2020 года распустил правительство, мотивируя это неисполнением нацпроектов, которые позволили бы снизить бедность в стране до 6,6% к 2024 году. Поэтому приоритетным направлением нового правительства была объявлена именно борьба с бедностью и выполнение государством социальных обязательств. Мы ожидаем, что уровень бедности вырастет до 20−22%», — заявил Манкевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава РАСПП спрогнозировал падение ВВП России на 9%