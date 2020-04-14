Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве 32% жителей временно перестали работать из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса холдинга «Ромир».

При этом 12% горожан вообще остались без работы. В первую очередь, с этой ситуацией столкнулись москвичи в возрасте от 45 до 50 лет. Неполный рабочий день у 30%. В доходах потеряли 39% жителей.

У 30% жителей Москвы никаких изменений пока не произошло.

В опросе приняли участие 500 респондентов от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине лета, согласно прогнозу экономистов, число безработных в России может вырасти на 10 млн человек.