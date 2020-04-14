Ростов-на-Дону, , 16:59 — REGNUM Власти Ростовской области в ежедневном режиме прорабатывают все возможные меры поддержки как жителей региона, так и предпринимателей, оказавшихся в сложных условиях в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«На Дону действует пакет первоочередных мер поддержки, предусматривающий помощь, как жителям Ростовской области, так и представителям малого и среднего бизнеса. Это не окончательный документ. Мы постоянно мониторим ситуацию, ищем новые механизмы и способы поддержки, работаем над расширением данного списка. Уверен, это единственный способ сохранить экономику региона и с минимальными потерями выйти из сложившейся ситуации», — отметил глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор принял решение о дополнительной поддержке семей с детьми. На эти цели из резервного фонда региональной казны выделено почти 300 млн рублей.

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