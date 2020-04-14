Москва, , 16:48 — REGNUM В зависимости от сроков ограничительных мер, распространения коронавируса по России и других обстоятельств российская экономика по итогам 2020 года может потерять от 4% до 9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Режим самоизоляции, вероятно, продлится до середины-конца мая. Более длительное его проведение окажется крайне опасным для экономики и социальной стабильности в обществе. Уже сейчас начинает расти преступность, а всплеск безработицы, который мы увидим после завершения самоизоляции, уже представляет угрозу для стабильности политической системы», — сказал Манкевич.

Падение цен на нефть и приостановление деятельности целых отраслей экономики приведет к падению российского ВВП на 4−9%, в зависимости от различных сценариев, и спровоцирует дефицит бюджета, размер которого пока мало прогнозируем, отметил глава РАСПП.

«Правительство уже начало расходовать средства из ФНБ, хотя все еще и пытается «не палить резервы». Однако деньги Фонда откладывались «на чёрный день», и правительство пока не до конца понимает, что чёрный день наступил здесь и сейчас, поэтому в этом году нужно потратить половину и больше средств из фонда. Сейчас раздача денег населению и бизнесу полезнее для экономики, чем покупка у «Роснефти» венесуэльских активов или же продажа «Сбербанка», — заявил Манкевич.

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