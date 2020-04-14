Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Управляющим компаниям Екатеринбурга необходимо помочь бороться с коронавирусом, иначе они могут разориться. Об этом заявил депутат гордумы, глава УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников на заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Колесникова, некоторые управляющие компании сейчас не набирают и 30% необходимых платежей за услуги ЖКХ.

«Откуда УК должны брать деньги на содержание домов?» — возмутился парламентарий.

Также депутат призвал городскую власть помочь с дезинфекцией подъездов, на что уходит, считает Колесников, «полмиллиона рублей в день».

«Где я эти деньги должен брать!» — добавил скандалист.

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители жалуются на некачественную обработку подъездов от коронавируса или её отсутствие. Подобные жалобы отправлялись и на горячую линию самой гордумы.

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