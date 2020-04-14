Ашхабад, , 16:28 — REGNUM Госагентство «Туркменавтотранспорт» намерено в ближайшее время начать внедрять на территории Туркмении электронную систему слежения за передвижением автотранспорта, передает «Orient».

Для этого планируют установить GPS-трекеры на все машины такси, пассажирские автобусы, а также на местные и прибывающие из-за рубежа грузовые автомобили.

Власти страны объясняют нововведение желанием поднять эффективность логистики за счет автоматизации бизнес-процессов, повысить уровень безопасности перевозок и отслеживать соблюдение водителями маршрута следования.

Читайте также: Туркмения начала взимать с международных перевозчиков $10 за геолокацию