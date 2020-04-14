Нью-Йорк, США, , 16:18 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения ВВП России в 2020 году на 5,5%. Об этом говорится в обнародованном 13 апреля новом обзоре фонда World Economic Outlook.

В январе МВФ прогнозировал рост российской экономики в 2020 году на 1,9%. Теперь оценка понижена на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

При этом прогноз фонда по росту ВВП России в 2021 году, напротив, повышен — с прежних 2% до 3,5%.

Инфляция в России, по оценке МВФ, в 2020 году составит 3,1%, в 2021 году — 3%. Безработица в ближайшие два года ожидается на уровне 4,9% и 4,8% соответственно.