Москва, , 16:15 — REGNUM После того как в РФ закончится период самоизоляции, её экономическую ситуацию можно будет охарактеризовать как депрессивную, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 14 апреля в видеоролике, выложенном на видеохостинг YouTube.

«После карантина будет выжженная земля. Будет жесточайшая депрессивная ситуация. Никакого выхода из кризиса не будет. Не вернётся потом клиентов в бизнес. У людей закончились деньги, и они не пойдут ничего покупать. Почему не будет быстрого выхода из кризиса в июне и в июле месяце? Во-первых, потому что нефть будет дешёвой. Во-вторых, люди сейчас проедят все свои сбережения, в мае понаберут кредитов, и всё. Малые предприятия будут закрываться. Как минимум закроются 2 млн предприятий», — сказал Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ для поддержки экономики призвали государство выделить жителям и бизнесу от 4,5 до 10 трлн рублей.