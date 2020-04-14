Ставрополь, , 16:14 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса эксперты делают предположения о том, какие отрасли сильнее всего пострадают в разных округах РФ и как отразится это на уровне жизни населения. По мнению доктора экономических наук, профессора Северо-Кавказского института РАНХиГС Натальи Киселевой, на Северном Кавказе сильнее всего «достанется» сфере туризма и услуг.

По ее мнению, в целом по округу будет заметно снижен уровень жизни населения.

«Серьезно пострадает малый бизнес и уменьшится самозанятость населения, особенно в сфере торговли и предоставления бытовых услуг. Это снизит и без того невысокий уровень жизни в северокавказских регионах», — считает эксперт.

По мнению Киселевой, в краткосрочном периоде введение строгих ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции «серьезно скажется на финансовом состоянии здравниц Кавказских Минеральных Вод и Нальчика, гостиничном бизнесе всесезонных курортов «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи».

»Серьезно пострадает индустрия туризма и гостеприимства (гостиничный бизнес, предприятия общественного питания, транспортные, культурно-развлекательные услуги)», — приводит слова эксперта пресс-служба учебного заведения.

Однако в среднесрочной перспективе, когда ситуация в России стабилизируется, а ограничения на зарубежные поездки могут сохраниться, курорты Северного Кавказа смогут компенсировать эти потери, предполагает Киселева.

Между тем, как отметила доктор экономических наук, в СКФО коронавирус может оказать положительное влияние на развитие цифрового пространства, а также «масштабную интеграцию населения всех возрастов в это пространство».

«Создаются благоприятные условия для развития онлайн-торговли в перспективе: люди, которые привыкнут к онлайн-покупкам в эпоху эпидемии, могут не захотеть вернуться к старому методу шопинга после ее окончания», — считает эксперт.

Кроме того, пандемия может сыграть на руку созданию положительного имиджа субъектов Северного Кавказа. Режим удаленной работы послужит тому, что люди будут меньше привязаны «к месту приложения труда», высказала мнение Киселева.

«Все большая часть людей будет стремиться жить в комфортных экологических и природно-климатических условиях, работая удаленно. В этой связи можно прогнозировать повышение привлекательности регионов Северного Кавказа как места постоянного проживания и оживление рынка недвижимости», — допустила вероятное развитие событий профессор.