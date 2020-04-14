Москва, 14 апреля 2020, 16:13 — REGNUM Саудовская Аравия, несмотря на то, что она формально будет сокращать добычу нефти, всё равно продолжает топить мировую экономику дешёвой нефтью, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 14 апреля в видеоролике, опубликованном им на видео-хостинге YouTube.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефтяной рынок 14 апреля удерживает ключевой психологический рубеж в $30 по нефти марки Brent, продолжая в целом игнорировать достигнутые договорённости между основными нефтепроизводителями в рамках ОПЕК+ и G20.
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