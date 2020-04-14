Москва, , 16:13 — REGNUM Саудовская Аравия, несмотря на то, что она формально будет сокращать добычу нефти, всё равно продолжает топить мировую экономику дешёвой нефтью, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 14 апреля в видеоролике, опубликованном им на видео-хостинге YouTube.

«Саудиты заявили, что поставка нефти на май месяц будет идти по 11−12 долларов за бочку. Другими словами, это не сулит ничего хорошего. Это говорит о том, что российскую нефть в Европе не будут покупать даже по 15 долларов за баррель. Нефть будет дешёвой, и, судя по всему, дешёвой она будет долго, — сказал Жуковский. — Америка в силу объективных причин сократит объёмы добычи, Бразилия и Канада сократят по миллиону баррелей, но это не решает глобальную проблему перепроизводства нефти. В мире избыток нефти будет около 25−30 млн баррелей уже в апреле месяце. Так что сейчас ждём, что доллар будет стоить 70−72 рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нефтяной рынок 14 апреля удерживает ключевой психологический рубеж в $30 по нефти марки Brent, продолжая в целом игнорировать достигнутые договорённости между основными нефтепроизводителями в рамках ОПЕК+ и G20.

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