Тбилиси, , 16:24 — REGNUM Малое количество зараженных коронавирусом, выявленных в Грузии, говорит о том, что это безопасная страна и она станет скоро популярной для туристов из разны стран. Об этом 14 апреля по видеосвязи рассказал телеканалу «Рустави 2» генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили.

«Это именно та возможность, которой мы должны воспользоваться. <…> Я уверен, если у нас будет правильный механизм контроля, то туристический поток восстановится с сентября», — сказал глава UNWTO.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за закрытия границ странами на фоне пандемии коронавируса туристический сектор экономики в Грузии перестал работать. При этом он был для страны основным источником доходов.

Напомним, в Грузии на 14 апреля выявлено 296 зараженных коронавирусом. Из них 69 выздоровели.

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